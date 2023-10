Terceira edição do Festival de Harpa do Algarve, regressa em novembro, com concertos em Albufeira, Lagoa e Monchique.

No âmbito do seu plano de produções musicais para 2023, a Ideias do Levante – Associação Cultural de Lagoa, em parceria com os municípios de Albufeira e Lagoa, a Junta de Freguesia de Monchique e a Santa Casa da Misericórdia de Monchique, irá organizar a terceira edição do Festival de Harpa do Algarve, durante o mês de novembro.

O evento é produzido pela associação cultural Ideias do Levante, em parceria com vários municípios e juntas de freguesias do Algarve. Em cada edição é proposta a recolha de donativos para auxiliar instituições sem fins lucrativos do Algarve na área de apoio social e humano. A primeira edição do evento decorreu ao longo do ano de 2021, via online e/ou presencial, em vários concelhos do Algarve, com vários concertos e/ou workshops.

Programa

10 de novembro de 2023 | 21h30

Danielle Riegel (Harpa)

Igreja Matriz de Paderne (Albufeira)

25 de novembro de 2023 | 16h00

Helena Madeira (Voz & Harpa)

Capela do Convento S. José (Lagoa)

26 de novembro de 2023 | 16h00

Leonor Maia (Harpa) e Francisco Barbosa (Flauta-transversal)

Igreja da Misericórdia de Monchique

Para os espetáculos, somente é possível efetuar reservas via online.

Solidariedade

A recolha de donativos, para a presente edição, reverte para a Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, para a SOS Oncológico e para a Espiral de Vontades.

Santa Casa da Misericórdia de Lagoa

IBAN: PT50004570604000764221151

SOS Oncológico

IBAN: PT50004570604026342803573

Espiral de Vontades

IBAN: PT50004571904024751105440

Os donativos poderão ser entregues, também, na Loja Social de Monchique.