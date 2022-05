Festival de Gastronomia do Mar regressa para deliciar Tavira

Evento quer celebrar o estilo de vida mediterrânico.

Os sabores do litoral dão o mote para as ementas de 20 estabelecimentos de Cabanas, Santa Luzia e Tavira que, de 20 de maio a 12 de junho, participam em mais uma edição do Festival de Gastronomia do Mar.

Ostras, biqueirão, bacalhau, cavala, salmão, atum, robalo, corvina, garoupa, polvo, choco, lulas e camarão, juntamente com vinhos e doces regionais, convidam à celebração do estilo de vida mediterrânico.

«A valorização da cozinha tradicional, caraterística da classificação da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco, em sintonia com a sabedoria e mestria dos chefs e cozinheiros», definem este Festival, segundo a Câmara Municipal de Tavira.

Os organizadores garantem que «a frescura e valorização dos produtos da época, assim como o convívio entre familiares e amigos são uma constante, ano após ano».

Os clientes do evento habilitam-se a ganhar inúmeros prémios, ainda não revelados.

Estabelecimentos aderentes: