Festival de Caminhadas de Alcoutim regressa com novo formato

O Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana apresenta-se agora como «Caminheiros – Experiências na Fronteira».

O município de Alcoutim acaba de anunciar o novo formato do IX Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, que se apresenta este ano como «Caminheiros – Experiências na Fronteira», a acontecer em dois intervalos de tempo, nos dias 17, 18 e 19 de agosto e 21, 22 e 23 de setembro.

Com um novo nome e uma nova imagem, «Caminheiros» é a proposta de transformação do Festival de Caminhadas, expandindo as atividades ao longo do ano para proporcionar momentos únicos de conexão com a natureza, cultura e gastronomia local respeitando os ciclos dos produtos e da região.

O evento, agora conhecido como «Caminheiros – Experiências na Fronteira», convida os participantes a explorar os encantos da região, enquanto desfrutam de caminhadas associadas à boa comida, aos encantos da paisagem, às atividades agro pastoris, à astronomia e às artes tradicionais.

Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, situados nas margens do Rio Guadiana e com a Serra do Caldeirão como pano de fundo, oferecem uma variedade de trilhos e caminhos pitorescos que conduzem os visitantes por uma experiência autêntica e única.

Com uma abundância de património natural, cultural, histórico, gastronômico e etnográfico, motivos não faltam para marcar presença no novo Festival das Caminhadas.

Este formato concentra-se em promover a sustentabilidade e a integração com a comunidade local, sendo que, ao longo do ano, o festival apresenta caminhadas temáticas que exploram os ciclos dos produtos locais, como queijo, mel e ervas aromáticas.

Os participantes terão a oportunidade de se conectar com os produtores locais, aprender sobre técnicas tradicionais e saborear os sabores da região.

«A nossa intenção é criar um Festival de Caminhadas que vá além da simples exploração

física. Queremos proporcionar aos participantes uma experiência completa, que os conecte com a natureza, a cultura local e os produtos da região», afirma o vice-presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Paulo Paulino.

As inscrições para o certame estarão disponíveis, em breve, na página oficial do município.