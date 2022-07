Festival da Sardinha está de regresso à zona ribeirinha de Portimão

Eleito «melhor evento gastronómico de verão na Europa», certame acontece de 3 a 7 de agosto e será antecedido por reconstituição histórica da descarga de peixe na zona ribeirinha da cidade.

O Festival da Sardinha está de regresso a Portimão após dois anos de interregno devido à pandemia, com uma imagem renovada e uma programação «bastante diversificada e inclusiva, dentro e fora do recinto, dirigida a todos os gostos e idades» e de acesso livre.

Durante os cinco dias de evento, que decorrem na zona ribeirinha de Portimão,sob organização do município, a sardinha assada a pingar no pão voltará a ser rainha, acompanhada pela batata cozida e pela salada à algarvia, servida nos diversos restaurantes da zona entre pontes e nas barraquinhas das associações e clubes locais, que disponibilizam mais de mil lugares sentados para degustar o ex-libris gastronómico.

Toda a zona ribeirinha, entre o Museu de Portimão e a antiga Lota, estará repleta de propostas de artesanato e doçaria, muita animação de rua e música, merecendo destaque os artistas nacionais que passarão pelo palco principal: João Leote e Marisa Liz (dia 3 de agosto); David Fonseca (dia 4); Bárbara Tinoco (dia 5); Wet Bed Gang (dia 6) e David Carreira (dia 7).

Além do recinto que terá animação no palco Sardinha, junto à restauração, e do palco principal, também haverá animação musical no coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes e no Jardim 1.º de Dezembro, ao mesmo tempo que o espaço infantil Petinga Park irá atrair os mais pequenos à zona da antiga Lota de Portimão.

Mas outro dos momentos altos do festival acontece antes mesmo da sua inauguração. Trata-se da reconstituição histórica da descarga da sardinha, que decorrerá a partir das 9h00 do dia 2 de agosto, proporcionando uma viagem ao passado, com trajes, dizeres e meios de transporte de há algumas décadas, na qual participam meia centena de figurantes, seguindo-se uma grande sardinhada popular marcada para as 13h00.

Ao final da tarde desse dia, a partir das 18h00, atuará a banda Lucky Duckies, cujo reportório vintage inclui temas de swing e rock’n’roll, proporcionando um ambiente internacional que evoca as décadas de 40, 50 e 60 do século XX.

Segundo a Câmara Municipal de Portimão, «estão reunidos todos os ingredientes que levaram o conhecido site de viagens Big 7 Travel a colocar o Festival da Sardinha na liderança da lista dos 25 melhores eventos gastronómicos de verão realizados na Europa».

No site oficial do evento será possível consultar toda a programação nos vários palcos de animação integrados no Festival da Sardinha 2022, assim como a listagem de expositores e demais informações.