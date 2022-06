Festival da Sardinha é «melhor evento gastronómico de verão na Europa»

Site de viagens Big 7 Travel elege Festival da Sardinha como «o melhor evento gastronómico de verão na Europa».

O Festival da Sardinha, promovido pela Câmara Municipal de Portimão desde 1985, lidera a lista dos 25 melhores eventos gastronómicos de verão na Europa, elaborada pelo site de viagens Big 7 Travel e agora divulgada, levando em consideração as sugestões do público, bem como as contribuições da própria equipa editorial.

Segundo os responsáveis por esta lista, «para além da boa sardinha assada, de outros petiscos típicos e da animação, com relevo para a música ao vivo», o festival portimonense também permite aos visitantes «conhecerem os costumes e tradições locais, nomeadamente através da reconstituição histórica da descarga da sardinha».

Na última edição antes da pandemia, realizada em 2019, o Festival bateu recordes, atraindo à zona ribeirinha de Portimão cerca de 100 mil visitantes em cinco dias, o que esgotou em várias ocasiões a quantidade de sardinha disponível.

A edição deste ano terá lugar de 3 a 7 de agosto e será antecedida, mais uma vez, pela reconstituição da descarga de peixe, marcada para 2 de agosto, proporcionando uma viagem ao passado, com trajes, dizeres e meios de transporte de há algumas décadas, culminando numa grande sardinhada popular.

«Durante os cinco dias do maior evento gastronómico de verão que se realiza no sul do país, a sardinha assada no pão voltará a ser rainha, acompanhada pela batata cozida e pela salada à algarvia, servida nos diversos restaurantes da zona entre pontes e nas barraquinhas das associações e clubes locais, que disponibilizam mais de mil lugares sentados para degustar este ex-libris gastronómico», afirma o município.

Toda a zona ribeirinha, entre o Museu de Portimão e a antiga Lota, «estará repleta de motivos de interesse, do artesanato à doçaria, com muita animação de rua e música». O cartaz musical é, de resto, outro dos destaques do Festival da Sardinha: no dia 3 de agosto, sobem ao palco João Leote e Marisa Liz; no dia 4, é a vez de David Fonseca; para o dia 5 está reservada a atuação de Bárbara Tinoco; o dia 6 terá as sonoridades dos Wet Bed Gang e, a fechar o festival, no dia 7 de agosto, estará David Carreira.