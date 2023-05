Festival da Caldeirada e do Mar vai sortear bilhetes para eventos de verão

O 24º Festival da Caldeirada e do Mar vai estar a sortear bilhetes para alguns dos eventos de verão a realizarem-se no concelho de Silves.

Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, o 24.º Festival da Caldeirada e do Mar, prepara-se para decorrer entre os dias 26 e 28 de maio, em Armação de Pêra.

Além dos sabores da caldeirada e do mar, emblemáticos daquela vila piscatória, os comensais ficam ainda habilitados a ganhar ingressos para alguns dos eventos de verão promovidos pela autarquia.

Quatro bilhetes para uma sessão dos Sunset Secret de 2023, quatro pulseiras de entrada livre na Feira Medieval de Silves em 2023, e um bilhete duplo para o Lado B com Capicua (a realizar no dia 22 de setembro) são os prémios que irão ser sorteados.

Para tal, basta que todos aqueles que fizerem as suas refeições nos restaurantes aderentes, preencham o cupão do concurso e anexem a respetiva fatura.

O sorteio decorrerá na semana seguinte ao Festival e os vencedores serão anunciados através da página da Internet e das redes sociais do município de Silves.

Recorde-se que, para o 24º Festival da Caldeirada e do Mar conta com a adesão dos seguintes restaurantes: «O Silvense», «A Grelha», «Estrela-do-mar», «Ingredientes», «O Fernando», «O Serol», «Olivalmar», «Pelintra», «Praia com Tempero», «Tasca’lado», «restaurante da Néné», «churrasqueira O Balbino», «churrasqueira O Casarão» e a «marisqueira Hera».

Trata-se de um fim de semana dedicado à gastronomia marítima, onde marcarão, também, presença os produtos estrela do concelho, como os vinhos de Silves e as sobremesas feitas com a Laranja de Silves, e ainda muita animação à mistura.

Toda a informação sobre este evento pode ser consultada aqui.