Festival da Caldeirada e do Mar regressa a Armação de Pêra

Armação de Pêra prepara-se para receber, entre os dias 27 e 29 de maio, a 23ª edição do Festival da Caldeirada e do Mar, certame organizado pela Câmara Municipal de Silves que envolve 17 restaurantes desta vila.

Os estabelecimentos aderentes a esta edição são: A Grelha; Algardoce II, Arte Náutica; Cantinho dos Grelhados; Churrasqueira Balbino; Churrasqueira O Casarão; Marisqueira Hera; Pôr-do-sol Holiday Inn Algarve; Praia com Tempero; Restaurante Metrópole; Restaurante O Fernando; Restaurante O Serol; Restaurante O Silvense; Restaurante Olivalmar; Restaurante Pelintra; Restaurante Rocha da Palha e Tasca’lado.

Nestes restaurantes, os visitantes poderão provar «a boa caldeirada e os sabores do mar, bem como diversas e suculentas propostas gastronómicas, regadas com um bom vinho de Silves e complementadas com sobremesas onde a laranja do concelho é presença obrigatória».

O Festival da Caldeirada e do Mar conta com o apoio da Junta de Freguesia de Armação de Pêra e da Associação de Pescadores de Armação de Pêra, estando agendada a apresentação pública do evento para o dia 27 de maio, às 10h00, no mercado municipal de Armação de Pêra.

Toda a informação sobre o evento estará disponível, de forma atualizada, aqui.