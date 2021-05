Festival da Caldeirada e do Mar para saborear em Armação de Pêra

O Festival da Caldeirada e do Mar regressa, de 28 a 30 de maio, a Armação de Pêra, naquela que é a sua 22.ª edição.

Organizado pela Câmara Municipal de Silves, o evento conta com o apoio da Junta de Freguesia de Armação de Pêra e da Associação de Pescadores de Armação de Pêra e envolve 16 restaurantes desta vila.

«A promoção da identidade, da tradição e dos sabores do mar continuam a ser uma das grandes apostas do Município de Silves, aspetos diferenciadores que tornam este Festival da Caldeirada e do Mar um evento a não perder», afirma Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves.

«Considero ser de extrema importância a valorização dos produtos do nosso concelho, da serra ao mar, por forma a que os mesmos sejam conhecidos através de diversos eventos e que, ao mesmo tempo, a atividade económica local possa, também, beneficiar dessa promoção, que é a da nossa história, do nosso território e a das nossas gentes», reforça a autarca silvense.

À vertente gastronómica deste evento juntar-se-á, também, a animação nos restaurantes aderentes, com o Duo Académico Sons do Algarve – Mauro e Jorge.

A animação terá lugar no dia 28 de maio, entre as 19h30 e as 22h30, e nos dias 29 e 30 de maio, das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 22h30.

A apresentação pública do evento ocorrerá no dia 28 de maio, a partir das 9h30, no mercado municipal de Armação de Pêra.

Nesta edição, devido à crise sanitária, em moldes diferentes dos habituais, que incluirão a apresentação de um vídeo do evento que contou com a colaboração dos restaurantes aderentes e da Associação de Pescadores de Armação de Pêra e as intervenções oficiais da organização e das entidades parceiras.

Os estabelecimentos aderentes desta edição são: