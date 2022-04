Festival Abril 8000 promete nove horas de música em Faro

Cartaz conta com nove bandas.

A 1ª edição do Festival Abril 8000 decorre no próximo domingo, dia 24 de Abril, na Casa das Virtudes, em Faro.

O evento tem início marcado para as 18h00, estando o seu término previsto para as 3h00 da madrugada, com uma programação que reúne nove bandas de diversas localidades do país repartidas por três palcos.

O cartaz conta com a presença das bandas Anarchicks, Prayers of Sanity, M.E.D.O., Redemptus, Suspeitos do Costume, Thrashwall, Grito!, Choque Frontal e Electric Gold.

As portas abrem às 17h30 e o custo do ingresso varia entre 12 euros, em pré-venda, e 15 euros, para bilhetes adquiridos à porta.