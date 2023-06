Festas Populares de São Pedro estão prestes a regressar a Faro

As Festas Populares de São Pedro estão de volta ao Largo de São Pedro, em Faro, entre as 18h e as 00h00, de 28 de junho a 2 de julho.

A União das Freguesias de Faro volta a levar a efeito as suas tradicionais Festas Populares de São Pedro, desta vez entre os dias 28 de junho e 2 de julho, a decorrer, como já tem sido habitual, no Largo de São Pedro.

Quem marcar presença no certame, poderá divertir-se ao som dos nossos artistas musicais, ver marchas populares e degustar petiscos nas oito barraquinhas dinamizadas por instituições sem fins lucrativos da freguesia, a que se juntam mais algumas unidades de street-food.

Esta iniciativa de caráter popula tem o figurino do tradicional Arraial de Santos Populares, contando com sardinha assada, petiscos e muita animação.

De entrada livre, as Festa Populares de São Pedro estarão em funcionamento todos os dias, entre as 18h e as 24h.

Logo no primeiro dia, véspera de São Pedro, depois da missa às 18h na igreja de São Pedro, está marcada a atuação do farense Carlos Neves.

Já no dia seguinte, quinta-feira, 29 de julho, dia de São Pedro, é a vez de Cristiano Martins, com a participação especial de Juvêncio Luyz abrilhantar a festa, contando também com a atuação da Marcha da Bordeira.

No dia 30, subirá ao palco o cantor Rúben Vargues e os visitantes poderão presenciar a atuação da Marcha da ACASO.

No sábado, penúltimo dia do evento, será a vez do artista David Pedro subir ao palco, estando o último dia reservado para a cantora popular Sandrine, garantindo a animação no encerramento destas Festas Populares de São Pedro.