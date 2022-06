Festas Populares de São Pedro animam Faro a partir de amanhã

Regresso após dois anos de interregno.

A União das Freguesias de Faro vai realizar, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 24 de junho, até ao próximo dia 29, as Festas Populares de São Pedro, que vão decorrer, como habitualmente, no Largo de São Pedro, com entrada livre.

Entre as 19h00 e as 00h00, os visitantes poderão encontrar animação musical com diversos artistas, marchas populares e vários petiscos nas nove barraquinhas dinamizadas por instituições sem fins lucrativos da freguesia.

Quanto à animação musical, logo no primeiro dia atua a banda Nestor e Nuno. No sábado, 25 de junho, é a vez de Luís Filipe animar a festa, estando também prevista a marcha popular da ACASO.

No domingo, dia 26, subirá ao palco o cantor Cristiano Martins e, na segunda-feira, 27, será a vez do artista David Pedro.

Para o dia 28 de junho, terça-feira, regressa Cristiano Martins ao palco, contando com a companha da marcha popular da Movidance.

As Festas encerram no dia 29 de junho como começaram, com Néstor e Nuno no palco.