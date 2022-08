Festas e festivais tradicionais animam Albufeira em agosto

Município de Albufeira promete um verão «repleto de animação com as festas e os festivais» tradicionais.

«O verão é sinónimo de praia, festivais e festas populares em todas as freguesias do concelho, sendo agosto o mês privilegiado para a animação e o convívio» em Albufeira. Quem o diz são os responsáveis municipais de Albufeira, que prepararam para o mês de agosto um cartaz com várias festas e festivais tradicionais, que regressam após dois anos de interrupção.

A primeira grande festa é na Freguesia da Guia. Trata-se da Festa do Frango, que promete quatro dias de muita satisfação, sempre a partir das 19h00, no Polidesportivo da freguesia.

Nesta 14.ª edição, o famoso frango volta a ser o «rei da festa», podendo ser apreciado já a partir de quinta-feira, no primeiro dia 5 de agosto, ao som dos espetáculos de Saúl Ricardo e a sua banda, seguido do Duo Emanuel Martins e Tânia. No dia seguinte, 5 de agosto, o entretenimento está a cargo de César Matoso, Débora Machado e Valter Cabrita, contando ainda este dia com a 1.ª Caminhada do Frango.

Sábado, dia 6 de agosto será a vez dos músicos Serafim, Jerónimo e o Duo Som Time e, a encerrar o programa, no dia 7, a festa convida todos a dançarem ao som dos Dieb Band e de Marco Filipe.

Guia recebe ainda, em agosto, a Festa de Nossa Senhora da Guia e de S. Luís, nos dias 27 e 28. Em ambos os dias haverá Missa Vespertina na Capela da Nossa Senhora da Guia e Procissão de Velas até à Igreja Matriz, às 20h00. A par dos festejos religiosos, a Junta de Freguesia organizou momentos de muita música, iguarias tradicionais e divertimentos. No dia 27 o espetáculo estará a encargo do Duo 64 e da cantora Micaela, enquanto que no dia 28, após a comemoração da eucaristia, os presentes poderão assistir aos espetáculos de Roberto Bernardino e da Banda IRIS, no Polidesportivo, a partir das 19h00.

Já na Freguesia de Olhos de Água, comemora-se durante os dias 11, 12 e 13 de agosto a 23ª edição da Festa da Sardinha, no largo junto à praia de Olhos de Água.

A acompanhar a refeição, todas as noites, com início às 20h00, há espetáculos e música para dançar com os grupos locais. No dia 11, há a atuação do cantor Tomás Faísca; no dia 12 será o grupo Dream Dancing e o grupo Gerações e a encerrar, no dia 13, é a vez da atuação musical do Duo Irmãos LA e do Rancho Folclórico da freguesia.

Paderne não ficará de fora deste programa de verão e tem já no próximo sábado, dia 6 de agosto, as celebrações em honra de Nossa Senhora da Esperança, padroeira da Freguesia. A par das celebrações religiosas, terá lugar às 19h00, no Parque de Estacionamento do Pavilhão Desportivo, um serão de festa, reunindo comidas tradicionais, bolos, quermesse e música para dançar com Marco António.

A encerrar as festas na freguesia de Paderne está de regresso, no dia 13 de agosto, a partir das 19h00, a Noite Branca, naquela que, segundo o município de Albufeira, «é já uma das noites mais apreciadas na região, onde milhares de pessoas comparecem vestidas de branco para festejar o verão de cada ano».