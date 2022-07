Festas do Imaculado Coração de Maria tiveram «casa cheia» em Altura

Altura voltou a celebrar as tradicionais Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria entre os dias 1 e 3 de julho.

Depois de dois anos de interregno, a festa voltou a celebrar-se como habitualmente, com três noites de feira de artesanato e concertos de casa cheia.

Rui Bandeira foi o grande nome no palco de dia 1 e os HMB arrebataram o público no sábado, dia 2 de julho, num concerto cheio de funk e energia.

O cartaz apostava ainda na cultura musical local, com a participação de grupos e performances que distinguem e diferenciam o concelho, como o desfile etnográfico pela «Amendoeiras em Flor» e o espetáculo de dança das ARUTLA, que estrearam ontem, domingo, dia 3 de julho, as novas coreografias deste regresso aos palcos.

O momento mais solene destas Festas é a Procissão em Honra do Imaculado Coração de Maria, que decorreu ontem ao final da tarde, presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, e concelebrada pelos párocos José Armando Silva e Agostinho Pinto.

De ano para ano, esta procissão traduz-se numa maior expressão de fé e tradição religiosa, consolidando o seu espaço junto da comunidade alturense e atraindo a atenção dos turistas que escolhem Altura como destino de férias.

Realizada no espaço do parque de estacionamento da Praia da Alagoa, cerca de 50 expositores fizeram a feira de artesanato, com artesãos e demonstrações das suas artes e uma enorme variedade de venda de doces e iguarias locais e regionais.

Com grande sucesso, este será o último evento realizado neste espaço antes da grande requalificação desta frente mar.

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria foram uma organização conjunta da Câmara Municipal de Castro Marim e da Paróquia de Altura, com o apoio da Junta de Freguesia de Altura, Clube Recreativo Alturense e Irmandade do Imaculado Coração de Maria.