Festas de Alcoutim regressam com The Gift, Deejay Telio e muito mais

Festas prometem «atrair multidões» à vila raiana.

As Festas de Alcoutim estão de volta entre os dias 9 e 11 de setembro, depois de um interregno de dois anos motivado pela pandemia.

Estas celebrações incluem também o Dia do Município, celebrado a 9 de setembro. A cerimónia comemorativa tem início às 10h30, com o içar das bandeiras. Depois, às 10h45, realiza-se o descerramento da placa de inauguração do edifício habitacional em Alcoutim, seguindo-se uma sessão solene, no espaço Guadiana, onde será prestada homenagem a personalidades do concelho que marcaram e marcam o percurso do município.

A sessão contará também com a distinção de funcionários da Câmara Municipal, em função dos anos de dedicação e de bom comportamento.

Já no que toca aos concertos, o palco destas festas irá receber, no dia 9, os The Gift. No dia 10 será a vez de Nuno Barroso e os Almonda e no último dia de Festas, 11 de setembro, será Deejay Telio a garantir a animação aos presentes.

Todos os concertos têm entrada gratuita e serão antecedidos pela atuação da Ganda Banda, que também animará o público pela noite fora.

Para os apreciadores da música eletrónica, estão garantidas as atuações de DJ Royal Piress (dia 9), DJ KX Connections (dia 10) e DJ Lady F (dia 11).

Mas nem só de música se fazem estas Festas de Alcoutim. O desporto também integra o cartaz, com um tradicional jogo de futebol internacional no dia 10 de setembro, sábado, e várias atividades desportivas no Rio Guadiana, designadamente a travessia a nado, a apanha do pato e o pau de sebo no dia 11, domingo.

Estará disponível para a população um serviço de transporte denominado «Embarque na Festa», que funcionará entre Vaqueiros e Alcoutim com passagens por Martim Longo, Giões e Pereiro, servindo as paragens de autocarro para recolha de passageitos, «com horários que constituem uma alternativa viável ao transporte em carro próprio para os munícipes», garantem os responsáveis alcoutenejos.