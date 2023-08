Festa do Pontal: Montenegro quer reduzir IRS ainda este ano

Na ocasião, Luís Montenegro não poupou críticas ao governo e a António Costa, afirmando no seu discurso que «o país está cada vez pior».

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, propôs uma redução das taxas do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) em todos os escalões, menos no último, a acontecer ainda este ano.

A medida foi apresentada durante a Festa do Pontal, que teve lugar na segunda-feira, dia, 14 de agosto, no Calçadão de Quarteira, e seria financiada pelo excedente da receita fiscal.

Durante o evento que serve para marcar a reentrada política dos social-democratas, Montenegro avançou com um «programa global de reforma fiscal» composto por cinco medidas.

A principal permitiria uma diminuição do IRS em 1.200 milhões de euros, ou seja, um decréscimo de cerca de 10 por cento da taxa marginal do IRS até ao sexto escalão.

Além disso, a ideia é que os jovens até aos 35 anos paguem, no máximo, 15 por cento de IRS, de modo a evitar a fuga de talentos para o estrangeiro.

O PSD acabou por agendar para o dia 20 de setembro o debate do projeto de lei.

Montenegro também não poupou críticas ao governo e ao primeiro-ministro António Costa na ocasião, afirmando que «o país está cada vez pior».

Também presente na Festa do Pontal esteve Cristóvão Norte, que disse às cerca de 1500 que ali se encontravam que «o país sofre um longo período de decadência política, económica, social e demográfica, à qual se junta a decadência moral do espaço público, dominado pela mentira, pelo engano e pela total ausência de um desígnio transformador para o país. Este impasse tem de ser vencido».

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa também marcou presença na ocasião.

Antes da Festa do Pontal, Montenegro ainda esteve no Hotel Alisios, em Albufeira, para um encontro de verão das Comunidades Portuguesas do PSD, às 13h00.