Festa do Cerro da Cabeça é destaque da Páscoa em Moncarapacho

Programa também inclui um concerto da Orquestra Clássica do Sul.

O grande destaque do programa de Páscoa em Moncarapacho vai para a Festa do Cerro da Cabeça que decorre na segunda-feira, dia 18 de abril, naquela que é «a maior tradição da Páscoa na freguesia há mais de setenta anos – desde os finais dos anos 40».

Neste dia, «o Cerro da Cabeça será local de encontro de muitas famílias e amigos, que na segunda-feira a seguir ao domingo de Páscoa se reúnem no local logo pela manhã para comer o folar e provar os primeiros caracóis do ano», explica a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta. Haverá baile a partir das 15h30, com música a cargo de Silvino Campos, num evento organizado pela autarquia com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Moncarapacho.

Antes, no sábado, dia 16 de abril, às 19h00, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça, em Moncarapacho, volta a acolher um concerto de música clássica dado pela Orquestra Clássica do Sul, em que serão evocados os 100 anos do nascimento do escritor José Saramago (1922-2010).

Com o título «As sete palavras do Homem – J. Haydn e J. Saramago», este momento é baseado na obra de Joseph Haydn, concebida no espírito de uma profunda convicção religiosa e que Haydn queria que fosse acessível a todos, independentemente da formação musical ou religiosa.

À música junta-se a narrativa de um dos últimos textos de José Saramago, que foi escrito após um árduo trabalho: «O Evangelho segundo Jesus Cristo».

Rui Pinheiro, maestro titular, dirigirá a orquestra, tendo Pedro Monteiro como narrador dos textos do escritor. As entradas serão livres, limitadas à capacidade da igreja.