Festa das Chouriças está de regresso a Querença

A Festa das Chouriças está de volta a Querença com concertos, animação, Mercadinho e o tradicional leilão.

A Festa das Chouriças de Querença, em homenagem a São Luís, volta a realizar-se após dois anos de interrupção, desta vez nos dias 21 e 22 de janeiro.

As celebrações arrancam no sábado, com uma Noite de Fado na Casa do Povo de Querença, pelas 21h00.

Os fadistas Isa Brito, Adriana Marques e André Catarino, acompanhados à guitarra por Valentim Filipe e à viola por Nuno Martins, preparam um concerto, onde os fundos angariados com os bilhetes de entrada (7,5 euros) revertem a favor da Paróquia.

No dia seguinte, domingo, a partir das 11h00 e ao longo do dia, os visitantes vão ter a oportunidade de degustar a chouriça assada nos vários estabelecimentos de Querença, parte deles localizados no Largo da Igreja.

A celebração religiosa está marcada para as 14h30, com a eucaristia na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, presidida pelo padre Carlos Aquino, à qual se seguirá a procissão solene com a imagem de São Luís, acompanhada pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva.

Segue-se o tradicional leilão de chouriças, às 16h00.

Inserido no programa, encontram-se ainda as comemorações do 70º aniversário do jornal «Voz de Loulé», às 17h00, e a atuação do Grupo de Janeiras do Projetos Asas de Alte, às 17h30.

Ao final da tarde, o Salão de Festas da Casa do Povo de Querença acolhe um baile animado pelo artista Rúben Filipe, a partir das 19h00.

A animação de rua, uma constante durante o evento, fica a cargo do Grupo Al-Fanfare e a Palhaça Pirolita.

Pelas ruas haverá ainda um Mercadinho com exposição e venda de artesanato e produtos locais, representativos da serra algarvia.

Esta iniciativa é promovida pela Comissão de Festas da Paróquia e União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Casa do Povo de Querença.

«Passe um Domingo em Querença e assista a uma das festas mais emblemáticas da região. Esperamos por si», convida a organização.

História da Festa das Chouriças de Querença:

As raízes deste evento remontam a uma época em que, no interior algarvio, as famílias tinham o hábito de criar o seu porco para sustento ao longo do ano.

Era também tradição pedir a São Luís, patrono dos animais, que conservasse em boas condições o porco, para garantir a alimentação do agregado familiar.

Em forma de gratidão, as famílias ofereciam ao Santo Protetor as melhores chouriças caseiras.

Por isso, a crença diz que, em janeiro, é tempo de glorificar o Santo que ajudou na criação dos animais.

A tradição dita que os agricultores da zona, caso os animais tenham uma vida saudável até à Festa da Matança, que se realiza no início do ano, ofereçam uma ou mais chouriças a São Luís, sendo as restantes leiloadas, em conjunto, com outras ofertas.

A Festa das Chouriças de Querença surge na continuidade de uma tradição secular e «é a mais emblemática festa de género no interior algarvio», segundo a organização.

Nessa medida, constitui «um importante cartaz turístico», aliando a componente da gastronomia à religiosa.