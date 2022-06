Festa da Juventude traz Ivo Lucas, Luís Severo e muito mais a Lagoa

Entrada é gratuita com entrega de bens para solidariedade.

A Festa da Juventude de Lagoa está marcada para os dias 8, 9 e 10 de julho, sempre entre as 17h00 e as 0h00, trazendo à cidade algarvia vários concertos musicais e outras atividades.

Organizada no Ano Europeu da Juventude e integrada no projeto Academia My Polis cidadania 4.0 em Lagoa, o certame é preparado pelos jovens do concelho no Parque de Feiras e Exposições.

As atividades serão vocacionadas para toda a família, de cariz lúdico, educativo e desportivo, estando também previsto o Roadshow Movimento S com ações de promoção e prevenção da saúde oral, atividade física, dança e música.

No quesito musical, no dia 8 de julho está prevista a atuação de Filipe Sambado e Luís Severo, às 22h00. A 9 de julho sobem ao palco os Black Puzzle (21h00) e Ivo Lucas (22h00). No último dia de certame, 10 de julho, a música fica a cargo de The Search (20h30) e Pedro Mafama (21h30).

Este é um evento de cariz solidário, de entrada gratuita com a entrega de bens alimentares, roupa, brinquedos, entre outros.