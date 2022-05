Festa da Espiga regressa a Salir com muita música e tradições serranas

Salir recebe mais uma edição da Festa da Espiga já a partir da próxima quinta-feira, 26 de maio, até sábado, 28 de maio, num regresso às edições presenciais depois das restrições pandémicas.

A 26 de maio celebra-se a Quinta-Feira de Ascensão ou Quinta-Feira da Espiga e, em Salir, interior do concelho de Loulé, tem lugar um dos mais tradicionais eventos da serra algarvia: a Festa da Espiga.

O arranque das atividades faz-se com o Passeio de BTT e o Passeio Pedestre «Trilhos da Espiga», na manhã de quinta-feira. As tasquinhas com manjares e petiscos serranos e as exposições de produtos regionais abrem portas a partir das 13h00.

Mas «o momento mais aguardado da festa», segundo a organização, acontece às 16h00 de quinta-feira, 26 de maio, com o desfile etnográfico onde os carros em representação das diferentes localidades e das suas principais atividades agrícolas e artesanais são o foco de atenção dos visitantes.

O fabrico do pão, a apanha do medronho e destilação, a apicultura e extração de cortiça, o varejo do figo, amêndoa e alfarroba, o artesanato de linho, lã, palma ou esparto são algumas das atividades recriadas.

«Foram durante anos a base da economia local, caíram em desuso, e esta é, de resto, uma oportunidade para dar a conhecer e revisitar um Algarve perdido no tempo», afirmam os responsáveis pela celebração.

Pela voz de poetas populares são declamados poemas feitos de improviso, com mensagens dirigidas aos responsáveis municipais, em jeito de pedido para determinadas intervenções na freguesia. Uma tradição que, ano após ano, é imagem de marca desta festa.

A noite da «Quinta-Feira da Espiga» contará com muita animação: há o tradicional baile, seguido de um concerto de Quim Barreiros, a partir das 23h00.

Já na sexta-feira, a tarde é dos seniores que, numa ação conjunta com as instituições de solidariedade social e dos lares, terão um momento de convívio. A noite, essa, terá um cartaz direcionado sobretudo aos jovens, com três concertos: MGDRV (22h00), HMB (23h30) e Christian F (1h00).

No dia de encerramento, sábado, 28 de maio, as crianças são convidadas a participar na «Festa das Espiguinhas», que a par das brincadeiras visa também envolver os mais novos no espírito do certame. E para quem não teve a oportunidade de assistir ao desfile etnográfico, uma vez que noutras localidades o Dia da Espiga não é feriado, a organização irá reeditar este momento na noite de sábado, a partir das 19h30.

O encerramento da Festa da Espiga 2022 faz-se com três momentos musicais: primeiro, um concerto do grupo De Moda em Moda (22h00); seguem-se os IRIS (23h30) e a noite termina com DJ Rodriguez (01h00).

Todos os espetáculos da Festa da Espiga são de entrada livre.

Este evento teve a sua primeira edição a 23 de maio de 1968, promovida pelo então presidente da Junta de Freguesia, José Viegas Gregório, uma das figuras mais emblemáticas da região. Desde aí, anualmente, centenas de pessoas deslocam-se a Salir no Dia da Espiga, que marca o início da época das colheitas, para apreciar o artesanato, a gastronomia, o folclore, a etnografia e a poesia popular.

Passados dois anos em que se realizou num formato adaptado e numa versão mais reduzida («A Espiga vai a sua casa»), esta iniciativa regressa na sua plenitude e sem restrições.