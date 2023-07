Ferragudo reforça a colaboração no projeto «Há UV na praia»

Desde 2017 que Ferragudo participa no projeto «Há UV na Praia» que visa informar os banhistas sobre as medidas a adotar ao longo do dia.

Desde 2017 que a Junta de Freguesia de Ferragudo participa no projeto «Há UV na Praia» que visa informar os banhistas, através de representações visuais e bandeiras de grande dimensão, acerca do grau de intensidade do índice ultravioleta, ao longo do dia, e das medidas a adotar.

Na anuidade de 2023, mantendo a colaboração com o concessionário da Praia Grande de Ferragudo, Mar Calmo de Vasco Rica, o projeto foi reforçado com outdoor informativo de grandes dimensões à entrada da Praia , com pictogramas mais visíveis, para quem chegue á praia, tenha conhecimento das diferentes escalas do índice UV e dos comportamentos a adotar para cada um.

O grau de intensidade dos raios ultravioleta possuem cores padronizadas internacionalmente e adotadas pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

A tecnologia não está alheada deste projeto, pois permite que estes valores sejam conhecidos pela concessão de forma a adequar a colocação da bandeira com a cor respetiva em cada momento , bem como permitir aos banhistas descarregar uma aplicação para smartphone, criada por este projeto, através da qual são enviados por notificação os dados do índice UV, medido em tempo real na estação meteorológica escolar do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, de Portimão, dados desses frequentemente calibrados e verificados com a estação meteorológica existente no sítio das fontes em Estômbar, concelho de Lagoa

A app está disponível na loja virtual da Google ou através de QR Code presente nos outdoors instalados nas praias aderentes, estando disponível em português, mas facilmente traduzida para a língua do utilizador através das normais plataformas de tradução.

O próximo desafio será levar a todas as praias da freguesia esta iniciativa, bem como colocar a aplicação na plataforma IOS, para a qual a Junta de Freguesia de Ferragudo já lançou o desafio ao Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, mentores deste projeto, criado por um grupo de professores das áreas de geografia, artes visuais e informática.

Nota-se que nesta anuidade o projeto está implementado em Alvor, na Praia da Rocha, Vau e Praia Grande, em Ferragudo.