Ferragudo dedica quatro dias à Nossa Senhora da Conceição

Festa conta com vários momentos musicais que se juntam à habitual procissão.

A Junta de Freguesia de Ferragudo, com o intuito de reativar as comemorações do dia da sua padroeira Nossa Senhora da Conceição, que se comemora no dia 15 de Agosto, decidiu organizar um programa com quatro dias de festa, que culminam com a tradicional procissão que, mais uma vez, contará com o seu percurso marítimo no Rio Arade.

Esta edição das festas fica marcada pelo maior investimento de sempre na sua animação, por parte da autarquia de Ferragudo.

Para além do programa religioso, o programa decorrerá na baixa de Ferragudo. No dia 12 de agosto, sexta-feira, Vânia Silva protagoniza um baile com acordeão, às 21h00. A 13 de agosto, a diversão está a cargo de Ricardo Sousa & Banda, também às 21h00. O sábado, dia 14, arranca com Construções na Areia, às 10h00. Às 21h00 a «Revista do Boa Esperança», ao vivo sem bilhetes e sem filtros e, às 23h30, a festa faz-se com dj convidado.

O dia 15 de Agosto começa com as cerimónias religiosas, decorrendo às 17h00 a missa, seguida da habitual procissão, acompanhada pela Banda Filarmónica Portimonense, num percurso que entrará na sua rota marítima junto ao ISN de Ferragudo.

Daí, seguirá até ao cais da Marinha e retornará para a Praia Grande, voltando a procissão a encetar o percurso terrestre no Salva-Vidas, onde se procederá à bênção das embarcações e pescadores. Depois, segue pelas ruas de Ferragudo em direção ao Largo Rainha Dona Leonor, seguindo o seu percurso até à Igreja.

Pela noite, para além dos petiscos diversos confecionados pelas associações locais, o Tributo aos ABBA iniciará a animação musical às 21h00, seguindo-se um momento para dançar, com ambos os momentos a cargo dos Companhia Limitada.