Ferragudo contou com mais de 400 marchantes de todo o Algarve

«Ferragudo em marcha» animou a vila que se encheu de marchantes no domingo, para realizar dois percursos de 5 e 10 km a passo ou em corrida.

Mais de 400 marchantes, provenientes de vários concelhos do Algarve, acederam ao desafio do IPDJ e da ACD de Ferragudo para mais uma marcha nas ruas do casco urbano e da zona rural da freguesia, pertencente ao município de Lagoa.

Esta iniciativa contou com dois percursos de 5 e 10 km, a passo ou em corrida, de forma a que os participantes do «Ferragudo em marcha» pudessem apreciar as zonas mais rurais da freguesia e aproximar-se da zona marítima, antes de se embrenharem no casco urbano tradicional em direção ao Largo Rainha D. Leonor, de onde partiram.

O evento, que começou com um animado aquecimento, contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo, Luís Alberto e com Custódio Moreno, delegado regional do Algarve do IPDJ, que para além de desejarem as boas-vindas aos marchantes, apelaram a uma vida saudável e repleta de conhecimento, por isso as marchas ao longo do Algarve, saudando a ACD de Ferragudo enquanto anfitriã e o seu ótimo trabalho concelhio em prol do desporto, juventude e cultura , que a nova direção soube manter e alicerçar.

A marcha teve o apoio da Junta de Freguesia de Ferragudo, IPDJ e Câmara Municipal de Lagoa, estando a mesma incluída no plano de eventos da coletividade.

De referir que «Marchas no Algarve» é responsável pela organização de vários eventos, realizando-se amanhã, dia 20 de junho, as «Pegadas à 4.ª feira» que terá início às 19h45 na Universidade de Gambelas.