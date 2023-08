Fernando Pessoa inspira nova exposição na Casa Manuel Teixeira Gomes

Patico prepara-se para apresentar as suas pinturas em Portimão, numa exposição subordinada ao tema «Fernando Pessoa, de Pessoa em Pessoas».

A Casa Manuel Teixeira Gomes (CMTG), em Portimão, vai exibir um conjunto de pinturas de Patico sob o título «Fernando Pessoa, de Pessoa em Pessoas», a inaugurar no dia 8 de setembro e patente até 31 de outubro.

Patico, nome artístico de Francisco Alberto, é natural de Monforte, onde nasceu em 1971, apesar de residir atualmente em Lagoa. Nos seus desenhos, apresenta técnicas mistas de pintura e colagens.

Com um vasto currículo expositivo e algumas edições literárias, o artista explica que da escrita poética, do figurativo ao abstrato, revela «sentires talhados, esculpidos e plásticos, vindos do meu álbum intro e retrospetivo, construído à luz de Fernando Pessoa, de outras gentes – umas mais conhecidas do que outras -, coisas e lugares de água, sal, sol, suor… e lágrimas».

«Este olhar pretende, pois, ir além da paixão e fascínio que nutro pelo génio, obra e, bem assim, pela(s) galáctica(s) pessoa(s) pública(s) que o poeta encerra, as quais nos transportam para múltiplas dimensões (concreto, abstrato…)», afirma Patico.

A mostra a expor na Casa Manuel Teixeira Gomes é, no seu ponto de vista, «um lugar que cruza a pintura, materiais desconhecidos, técnicas e formas invulgares, com memórias e lugares, bem como com a criação literária, a leitura e outras artes… um serviço pela minha mão, que se quer educativo. Um caminho onde me solto, bem longe de preconceitos e de teorias balofas…».

A exposição «Fernando Pessoa, de Pessoa em Pessoas» poderá ser apreciada durante o horário de funcionamento da CMTG: das 10h00 às 16h30 entre terça e sexta-feira e aos sábados das 15h00 às 18h30.