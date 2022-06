«Férias Escolares» passam pela Biblioteca Municipal de Albufeira

Atividades de trabalhos manuais, artes plásticas, teatro, literatura infantil e jogos tradicionais prometem ocupar as férias dos mais novos.

O município de Albufeira organiza, na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, o projeto «Férias Escolares + Diversão = Biblioteca Verão 2022», iniciativa que permite aos pais que necessitam de trabalhar, colocar os seus filhos, durante o período da manhã, «num espaço divertido e com atividades, que fortalecem as suas competências pessoais e sociais».

As dez ações são desenvolvidas entre as 10h30 e as 13h00, e as inscrições estão abertas desde ontem. Cada atividade tem um limite máximo de 16 participantes, pelo que a inscrição é obrigatória.

Haverá atividades de trabalhos manuais, artes plásticas, teatro, literatura infantil e jogos tradicionais. Assim, há trabalhos manuais sob a designação de «Jardins secretos» e «Jardins portáteis», uma oficina de escrita criativa intitulada «Histórias com lobos», uma ação de jogos educativos para a cidadania, «Eu e o Outro», e momentos de criação e composição de trabalhos plásticos e manuais, como «O meu super caderno» ou «criar e brincar com reciclagem».

As propostas não ficam por aqui. Há, também, uma oficina de jogos tradicionais nomeada «Jogatina» e a possibilidade de criar um «Teatro de sombras».

A literatura infantojuvenil não será esquecida, mediante iniciativas como o «Oinc! Ploft, blherc, ah!» e «Criar e Brincar com Natureza», assentes em obras literárias para as crianças, tal como «OINC! – A história do príncipe-porco» e «Arrumado», respetivamente.

Os interessados deverão fazer a inscrição dos seus educandos enviando um e-mail com o nome do participante e das oficinas que este pretende frequentar, bem como o nome e o contacto telefónico do encarregado de educação.