Férias Desportivas voltam a Portimão para entreter crianças e jovens

Várias propostas de desporto estarão ao dispor das crianças e jovens portimonenses.

As crianças e jovens dos seis aos 15 anos de Portimão poderão, entre 4 de julho e 12 de agosto, ocupar os seus tempos livres na 30ª edição das Férias Desportivas, projeto da Câmara Municipal de Portimão que decorre durante a pausa escolar de verão.

A autarquia promete um «programa rico em atividades desportivas, recreativas, culturais e de educação cívica e ambiental». Nesta edição, as Férias Desportivas estarão integradas no projeto municipal Férias de Verão – Portimão, que também contempla atividades no Museu de Portimão, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, na Quinta Pedagógica de Portimão e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

As vagas serão divididas por três turnos quinzenais, com atividades que decorrem no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, Pavilhão Desportivo da Boavista, Complexo Desportivo de Alvor, Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande e Área Desportiva da Praia da Rocha.

O primeiro turno será de 4 a 15 de julho, o segundo entre 18 e 29 de julho e o último de 1 a 12 de agosto, com atividades das 9h00 às 17h30 e pausa para almoço entre as 12h00 e as 14h00, exceto no núcleo da Área Desportiva da Praia da Rocha, uma vez que, aí, as atividades têm lugar das 9h00 às 13h00.

As crianças e jovens ocuparão o seu tempo livre com práticas desportivas e modalidades coletivas, sendo possível experimentar ténis, futsal, andebol, ginástica, dança, surf, canoagem, windsurf, bodyboard, natação, entre outras. Também terão a oportunidade de praticar mini-golfe e participar em atividades como a visita a um parque de diversões aquáticas, entre outras.

As inscrições para as Férias de Verão abrem no dia 13 de junho e devem ser feitas online, tendo cada participante, de imediato, a possibilidade de se inscrever em diferentes núcleos e turnos. Os valores variam em função dos núcleos que os participantes pretendam frequentar, sendo de 25 euros o valor para o núcleo da Área Desportiva e de 45 euros para os restantes.

A iniciativa conta com a colaboração de várias entidades: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão; Policia de Segurança Pública; Centro de Ciclismo de Portimão; Clube de Ténis e Padel de Portimão, Clube Naval D. João II – Alvor; Clube Naval de Portimão, Escola Shotokan de Karaté de Portimão; Grupo de Petanca de Portimão; Portimão Surf Clube; Portimonense Sporting Clube; Portinado – Associação de Natação de Portimão; Portisub; GEJUPCE – Gil Eanes Juventude Portimonense Clube, Navibordo; Marina de Portimão e Tic Tac Bike Tour.

Conta ainda com parcerias dos Agrupamentos de Escolas da Bemposta, Eng.º Nuno Mergulhão, Manuel Teixeira Gomes, Poeta António Aleixo e Júdice Fialho, assim como das juntas de freguesia do concelho. Os principais patrocinadores das Férias Desportivas 2022 são o Portimão Retail Center e a EMARP, além das empresas Slide & Splash, Golfland e Socialgar Seguros.