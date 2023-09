«Férias de Verão GAJ» juntaram 250 jovens em Albufeira

Num investimento de 60 mil euros pela autarquia de Albufeira, as «Férias de Verão GAJ» contaram com 250 jovens em dezenas de atividades.

Durante os meses de julho e agosto, jovens de todo o concelho participaram, gratuitamente, no projeto «Férias de Verão GAJ». Este ano, foram mais de duas centenas os que disfrutaram de um programa de atividades desportivas e promotoras do desenvolvimento social e motor.

A iniciativa, que pretende, também, apoiar os pais durante as férias escolares, garantindo o acompanhamento das crianças e jovens durante o período laboral, teve um investimento de cerca de 60 mil euros.

No total, foram cerca de 250 jovens, dos 10 aos 18 anos, divididos em dois grupos com base na idade, que durante os meses das férias de verão, visitaram vários parques aquáticos e temáticos, participaram em atividades desportivas, nomeadamente, Stand Up Padle, Long Board, caiques, arborismo, paintball, futebol, natação, slide e rapel, bem como, conheceram as Fontes de Alte e as Piscinas de Monchique.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, expressou a sua maior satisfação com o sucesso da edição deste ano. «É extremamente gratificante ver que estas atividades sejam tão bem acolhidas pelos mais novos, num ambiente seguro, saudável promovendo a mobilidade, a prática de atividades desportivas, sempre associadas à pedagogia e à educação informal», referiu o edil.

O presidente da autarquia sublinhou, ainda, «o enorme esforço dos técnicos do município para que o projeto acontecesse sem que existisse qualquer tipo de constrangimento».

Os pais e encarregados de educação também manifestaram, nas redes sociais, o seu maior contentamento pelo programa, elogiando e relembrando a importância destas experiências educacionais e desportivas.

Refira-se que a iniciativa das «Férias de Verão GAJ» foi totalmente financiado pelo município de Albufeira.

Cristiano Cabrita, vice-presidente e vereador responsável pelo Pelouro da Juventude, afirma que se trata «de um bom investimento nos nossos jovens e nas nossas crianças. É um balanço muito positivo, pais e jovens ficaram muito satisfeitos e nós também, pelo trabalho meritório que estamos a fazer com esta camada da população. Esperemos poder ter a possibilidade de alargar, para o ano, a possibilidade a mais participantes», declarou.

O GAJ – Gabinete de Apoio à Juventude promove ao longo de todo o ano diversas atividades para os jovens de Albufeira, desde ações desportivas a culturais, bem como formativas e de recreio.