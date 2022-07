Feira Popular anima Loulé a partir de hoje e até domingo

Entrada é livre.

As portas da Feira Popular de Loulé abrem hoje a partir das 19h30, no Largo do Monumento Engº Duarte Pacheco, num evento que, até domingo, traz à cidade um ponto de animação onde a música, os saberes e os sabores tradicionais vão estar em destaque.

Numa recriação do certame que nos anos de 1946 e 1952 animou a Quinta do Pombal (hoje Parque Municipal de Loulé), com assinalável êxito, esta feira é uma iniciativa da Câmara Municipal que pretende «reavivar um antigo evento de beneficência e oferecer à cidade e aos seus habitantes uma opção diversificada de entretenimento e animação nas noites de verão».

Prosseguindo o objetivo de divulgar o artesanato regional e promover os artesãos e produtores locais, «o certame constitui igualmente um ponto de encontro para todos aqueles que valorizam as várias formas de expressão artesanal».

Artigos em palma, sisal, os bonecos de pano e madeira, as rendas e bordados, a cerâmica, a olaria e as artes decorativas são alguns dos produtos em exposição e que podem ser adquiridos pelos visitantes.

A zona de gastronomia, onde não faltarão sabores locais, é outro dos motivos de interesse.

O cartaz musical terá hoje uma atuação dos Fogo Fogo. No sábado, 16 de julho, há espetáculo de ALLCANTE e Luís Tringacheiro, enquanto Rita Guerra dá música aos presentes no domingo, dia 17 de julho.

A estes nomes juntam-se Emanuel Martins & Tânia Vaz, no já habitual baile popular, e ainda o Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé, que presenteará o público com um workshop de folclore algarvio amanhã, sexta-feira, 15 de julho.