Feira empresarial BLiP regressa ao Portimão Arena

Feira empresarial BLiP – Better Living in Portugal regressa ao Portimão Arena no fim de semana de 14 e 15 de outubro.

O Portimão Arena recebe mais uma vez a BLiP, considerada uma das maiores feiras empresariais do país na área de serviços para estrangeiros residentes em Portugal, no fim de semana de 14 e 15 de outubro.

Durante dois dias, o evento promoverá algumas das principais empresas estabelecidas no Algarve, funcionando como ponte de contacto entre os residentes e a comunidade estrangeira da região, que poderão visitar os expositores presentes e encontrar soluções e serviços em áreas tão diferentes como a saúde, a gastronomia, o sector de seguros, casa e jardim, o artesanato e o turismo, entre outras.

De entrada livre, a BLiP 2023 abre portas das 10h00 às 18h00 no sábado, 14 de outubro, enquanto no dia seguinte funcionará entre as 10h00 e as 16h00, numa organização da AFPOP – Associação de Proprietários Estrangeiros em Portugal desde 2001, sempre com o apoio do município de Portimão.

Com uma vasta variedade de serviços e atividades, a AFPOP está vocacionada para possibilitar aos seus membros o acesso a informação atualizada sobre a lei portuguesa, prestando igualmente assistência em diversas áreas, como a negociação financeira benéfica para a compra de casa, carro e seguros de saúde, entre outras valências.

O Portimão Arena, localizado no Parque de Feiras e Exposições da cidade, está equipado nos seus 4.000 metros quadrados de área com a mais recente tecnologia capacitada para uma grande multiplicidade de eventos, sejam competições desportivas, exposições, concertos, reuniões associativas, congressos ou acontecimentos empresariais.

Para quaisquer informações sobre este certame no Portimão Arena, os contactos poderão ser efetuados por telefone (282 458 509) ou email (blip@afpop.com).