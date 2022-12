Feira do Livro de Faro do PCP dedica manhã infantil a obras de Saramago

A Feira do Livro de Faro está de regresso e, para esta semana, prepara uma Noite de Jogos de Tabuleiro e uma Manhã Infantil com foco nas obras de Saramago.

A 8ª Feira do Livro Novo e Usado de Faro, promovida pelo Partido Comunista Português (PCP), a decorrer na sede da Comissão Concelhia daquela força política até dia 17 de dezembro, vai dedicar uma noite a Jogos de Tabuleiro e uma manhã às obras de José Saramago.

Num momento em que os visitantes são convidados a experimentar alguns jogos modernos, recuperando uma tradição perdida em muitas famílias, a Feira do Livro promove a Noite de Jogos de Tabuleiro amanhã, quarta-feira dia 7 de dezembro, às 21h00.

No dia seguinte, feriado de 8 de dezembro, com início às 10h00, é a vez da Manhã Infantil dedicada à obra de José Saramago.

A sessão, pensada para os mais novos, vai incidir sobre duas obras que o escritor dedicou a este público, «A Maior Flor do Mundo» e «O Silêncio da Água».

Com a duração aproximada de 1h30, «esta sessão é uma oportunidade de olhar a obra do Nobel cujo centenário se celebra ano pelos olhos das crianças», aponta o PCP.

A Feira do Livro Novo e Usado de Faro, de acordo com aquela força política, «é um evento cada vez mais procurado na região, pela diversidade e qualidade dos livros expostos, bem como pelos mais de 20 lançamentos e apresentações de livros que a têm tornando-a num marco da vida cultural da cidade».

Aberta ao público entre as 17h00 e as 19h30 durante a semana e aos sábados entre as 15h30 e as 19h30, esta VIII edição da Feira do Livro Novo e Usado conta com mais de 2.000 títulos, incluindo uma vasta seleção de autores algarvios, literatura infantil e juvenil, banda desenhada, ficção científica, biografias, romances, policiais, política e poesia.

A Comissão Concelhia de Faro do PCP «convida toda a população a visitar mais esta Feira do Livro», patente na Rua de Portugal nº 44, em Faro.