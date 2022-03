Feira do Folar volta para deliciar e promover São Marcos da Serra

Dedicado a celebrar o Folar nas suas mais diferentes formas e sabores, evento reúne diversos produtores tradicionais.

A XXIV Feira do Folar regressa a São Marcos da Serra de 15 a 17 de abril, num certame que trará a esta localidade do interior não apenas o produto que lhe dá nome, mas também uma enorme variedade de produtos típicos, que vão desde os doces, aos licores e ao medronho, bem como uma série de outras produções.

São Marcos da Serra é uma freguesia do concelho de Silves, conhecida pelas suas características serranas e pelo fabrico do pão e do «Folar», o «bolo» mais tradicional da Páscoa que complementa qualquer mesa com o seu perfume a canela e erva-doce, decorado com ovos inteiros e feito a partir de uma massa levedada com fermento de padeiro.

O objetivo desta Feira passa por promover o interior do concelho e a cultura popular, designadamente da freguesia de São Marcos da Serra, veiculando o saber fazer das gentes locais, as suas tradições, a gastronomia e o artesanato, envolvendo agentes e representantes da comunidade local.

Do programa fazem parte concertos, celebrações religiosas, grupos corais, ranchos folclóricos, bailes, jogos tradicionais, a exposição «Vamos ser Geoparque Algarvensis» (patente no Polo de Educação ao Longo da Vida de São Marcos da Serra) e muita animação de rua.

O município de Silves convida «a desfrutar das iguarias, da música e da alegria que a Feira do Folar de São Marcos da Serra tem para oferecer».

Organizado pela Câmara Municipal de Silves, o certame conta com o apoio da Junta de Freguesia local, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra e da Região de Turismo do Algarve.