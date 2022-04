Feira do Folar e da Doçaria regressa a Odeceixe já no fim de semana

Após dois anos de interrupção, está de volta a Feira do Folar e da Doçaria de Odeceixe, que se realiza nos dias 15, 16 e 17 de abril, de sexta-feira a domingo.

Nesta edição, a Feira irá decorrer em diferentes locais no interior da vila de Odeceixe, com um espaço central localizado no Largo 1º de Maio, complementado por vários stands montados nos acessos ao largo, onde poderão ser vistos vários produtos com especial destaque para o Folar da Páscoa.

Este certame atrai anualmente a Odeceixe «apreciadores fiéis destas iguarias da gastronomia regional, dos licores à doçaria tradicional, acabando nos folares. Nada faltará durante este fim de semana para transformar esta visita numa verdadeira experiência gastronómica», garante a Câmara Municipal de Aljezur.

O artesanato e os produtos locais também vão estar disponíveis para os visitantes, acompanhados por música tradicional.