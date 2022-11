Feira de velharias e mercado mensal continuam em Portimão

Feira de velharias e mercado mensal continuam no Parque de Feiras e Exposições de Portimão.

As próximas feiras de velharias e mercados mensais continuam no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, apesar de serem alvo de alterações na disposição dos respetivos espaços de venda, em virtude do início das obras relativas à construção do viaduto que ligará as rotundas da Rua Comandante Araújo e da Caldeira do Moinho.

A medida começa a vigorar já a partir de dezembro, abrangendo as feiras de velharias dos dias 4 e 18, assim como o mercado mensal agendado para o dia 5.

Não obstante a intervenção em curso condicionar, enquanto decorrer a obra, o uso de uma área do Parque de Feiras e Exposições de Portimão, foi efetuado um rearranjo dos tradicionais espaços de venda, de forma a conciliar as duas situações e permitir a segurança de vendedores e compradores.

Recorde-se que esta intervenção, a cargo da empresa Infraestruturas de Portugal, pretende criar condições para que em 2024 a circulação na passagem de nível junto à Panificadora seja limitada apenas aos peões, enquanto as viaturas automóveis deverão utilizar o futuro viaduto, que integra o conjunto de obras públicas relacionas com a eletrificação da linha ferroviária entre Tunes e Lagos, orçada em perto de 25 milhões de euros.