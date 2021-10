Feira de São Martinho regressa a Portimão com animação para todos

Evento secular regressará de 5 a 14 de novembro ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão, para a 358ª edição.

Portimão volta a cumprir a tradição e recebe, pela 358ª vez, a Feira de São Martinho, que regressa entre os dias 5 e 14 de novembro, após um ano de interregno devido à COVID-19, naquele que é «o mais antigo evento popular» que se realiza na cidade, desde 1662.

Neste polo de animação outonal do concelho, que decorrerá mais uma vez no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, não vão faltar as tradicionais castanhas assadas, as farturas, as pipocas, o pão com chouriço e outros petiscos tentadores nos bares e tasquinhas existentes no recinto, assim como os vários espaços de animação com jogos diversos, carrinhos de choque e carrosséis, num certame que promete «fazer as delícias de miúdos e graúdos», garante o município.

A edição deste ano volta a contar com duas datas temáticas: a primeira destinada a crianças e jovens, a 10 de novembro, Dia da Juventude; a segunda no encerramento da feira, que será consagrado às famílias, no dia 14 de novembro, Dia das Famílias. Em ambos os casos, nos espaços aderentes, os frequentadores beneficiarão de preços especiais.

Como também tem sido habitual, o Portimão Arena acolherá um conjunto de marcas automóveis que mantêm uma aposta firme neste evento popular para expor e apresentar as suas viaturas, num modelo misto entre veículos novos e usados que captam a atenção dos visitantes. Não serão esquecidos ainda os amantes das duas rodas, que poderão apreciar igualmente alguns modelos em exposição.

No primeiro dia de Feira de São Martinho, a 5 de novembro, uma sexta-feira, o certame poderá ser visitado das 16h00 à 1h00, enquanto no dia 6 funcionará das 10h00 à 1h00, de 7 a 11 abre portas das 10h00 às 24h00 e, nos dias 12 e 13 receberá visitantes das 10h00 à 1h00. No derradeiro dia, 14 de novembro, a feira abrirá das 10h00 às 24h00.

Acessos à feira

Em termos de acessos ao espaço, durante os períodos em que a feira está aberta ao público encontra-se transitável a entrada sul do Parque de Feiras e Exposições, através da zona ribeirinha de Portimão, junto à ponte ferroviária, numa área onde existem diversos espaços de estacionamento. Também estará acessível a entrada norte, para quem venha do Largo Gil Eanes ou das Cardosas.

Outra forma de chegar à Feira de São Martinho será pela rede de transportes urbanos Vai e Vem, que tem paragens nas Cardosas, no Parque de Feiras e Exposições e no Largo do Dique, podendo os horários e demais informações ser consultados aqui.

Em virtude dos trabalhos de montagem e desmontagem do certame, e para segurança de expositores e visitantes, informam-se os munícipes que habitualmente se deslocam a pé ou de bicicleta pelo Parque de Feiras e Exposições de Portimão, para ligação à zona ribeirinha da cidade, que a passagem estará interdita de 29 de outubro a 18 de novembro, estando autorizado o acesso pedonal no período em que decorrerá a feira, condicionado ao horário de funcionamento da mesma.

De referir que em novembro não haverá lugar ao mercado mensal, que regressará a 6 de dezembro, nem à Feira de Velharias, que estará de volta nos dias 5 e 19 do mesmo mês.

Durante a 358ª edição da Feira de São Martinho, os frequentadores deverão cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde em vigor, relativas à COVID-19.