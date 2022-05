Feira das Velharias de Albufeira regressa em junho

Feira das Velharias está de regresso a Albufeira, após dois anos de interregno motivados pela pandemia.

A partir do próximo mês de junho, a Feira das Velharias de Albufeira volta a ser a rainha das manhãs de sábado no Mercado dos Caliços (ao segundo e terceiro sábados de cada mês) e no Mercado das Areias de São João (quarto sábado de cada mês).

Este certame bebe as suas origens «nas feiras medievais francas, onde a par dos produtos da terra e de artesanato, sempre se vendia também algo que estivesse a ter procura ou quando a escassez de dinheiro em casa a tal obrigasse. Se por muito tempo andou nas cercanias das igrejas, desde o século XX que ocupou o seu lugar próprio, nos espaços onde se realizam mercados e feiras temáticas», explica a Câmara Municipal.

Por lá, segundo o município, «encontram-se antiguidades procuradas por quem gosta e entende de História, bem como colecionadores, desde filatelistas e bibliófilos. E depois há os prende-corações da infância: as bonecas que não se articulavam, os carrinhos de lata, os jogos de madeiras que já os bisavôs conheciam».

Estas feiras são procuradas não só por portugueses, como também por turistas estrangeiros que descobrem «verdadeiras riquezas nos mostruários pobres de passadeira no chão ou sobre as bancas de madeira, para onde confluem olhares e corações no movimento que convida a uma viagem no tempo».

A Feira de Velharias de Albufeira é realizada por mais de uma centena de vendedores e em cada manhã é frequentada por uma média de 500 compradores.