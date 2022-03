Feira da Serra de São Brás regressa com um prémio para a inovação

Feira da Serra de São Brás de Alportel regressa com novidades, de 28 a 31 de julho. Evento foi apresentado ontem na Bolsa Turismo Lisboa (BTL).

«Com toda a tradição, toda a genuinidade e toda a capacidade de envolvimento dos produtores locais, daqueles que fazem a história da região, do interior do Algarve e do Alentejo e daqueles que trazem a capacidade de inovar com os produtos endógenos e tradicionais. A Feira da Serra é uma grande oportunidade para aqueles que nos visitam conhecerem um Algarve que mostra o existe além da linha de costa e da areia da praia», começou por dizer, com entusiasmo, Vitor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

Este ano, o certame é inspirado no medronheiro e no medronho, «resilientes e capazes de renascer nas condições mais desfavoráveis», e contará com mais de 100 stands.

Uma das novidades do certame é a atribuído o Prémio Inovação, que pretende valorizar artesãos, produtores e empresários locais que tragam nova ideias inspiradas em produtos autóctones, sobretudo, no medronho. Em breve será divulgado o regulamento.

Composta por duas dezenas de espaços temáticos, a Feira da Serra 2022 mantem a sua génese com um programa de animação «para toda a família».

A Feira da Serra integra o programa comemorativo do Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul com um desafio artístico a criativos que estão convidados a criar réplicas do hidroavião «Santa Cruz» com recurso às mais diversas técnicas e materiais que serão dados a conhecer durante a Feira.

A acessibilidade para todos, a segurança e a redução da pegada ecológica com a utilização de materiais amigos do ambiente são apostas da 31ª edição.

«Que saudades que já tínhamos de nossa Feira da Serra. O que podemos esperar é um renascer com o pulsar da Serra do Caldeirão», destacou a Marlene Guerreiro, vice-presidente da autarquia.

Nos últimos dois anos, a Comissão Organizadora da Feira da Serra optou por assinalar o evento através de moldes alternativos que incluíram transmissão televisiva, catálogos de produtores e produtos online e uma transmissão especial dos 30 anos da Feira da Serra transmitida on-line, a partir do Museu do Traje, nas redes sociais do município.

Integrado no Espaço Algarve, o município de São Brás de Alportel está presente na Bolsa de Turismo de Lisboa até este domingo, dia 20.

A Festa das Tochas Floridas que regressa às ruas da vila de São Brás de Alportel no domingo de Páscoa, 17 de abril, os sabores da rica gastronomia local, a Rota da Estrada Nacional 2 e a Casa Memória da EN2, o ciclo de Passeios Natureza, os desportos de aventura, a Calçadinha de origem romana, o Museu do Traje, as novas ofertas na área do autocaravanismo e o programa comemorativo do Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul são algumas das propostas em destaque no certame lisboeta.