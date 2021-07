Feira da Serra de São Brás de Alportel já arrancou em formato online

Evento decorre até dia 1 de agosto, domingo.

A Feira da Serra de São Brás de Alportel assinala o seu 30.º aniversário com uma edição especial online, «onde o artesanato, a gastronomia e a animação, os seu ingredientes essenciais, não irão faltar», garante o município. Este formato alternativo é motivado, à semelhança da edição anterior, pelas condicionantes da pandemia COVID-19.

O evento arrancou ontem, quinta-feira, dia 29 de julho, com o lançamento das novidades que produtores e artesãos prepararam para esta edição e que estão disponíveis através do catálogo online da Feira da Serra, que permite a aquisição e encomenda de produtos. O momento foi assinalado simbolicamente no espaço exterior do Cineteatro São Brás, espaço central, na Avenida da Liberdade, com a inauguração de uma instalação artística de homenagem a este evento.

As contingências pandémicas motivaram alterações ao programa inicial desta edição. Por exemplo, o espetáculo «Dançando nos Passos de Bernardo», que estava marcado para hoje, sexta-feira, dia 30 de julho, foi adiado para nova data a anunciar brevemente.

Assim, para hoje, está prevista a retransmissão do espetáculo «Sons de São Brás», nas redes sociais do município e da Feira da Serra, a partir das 21h30.

Para amanhã, sábado, dia 31 de julho, está marcada a inauguração da exposição «Arte Entrançada», às 18h00, com trabalhos em empreita da autoria de Maria João Gomes. A mostra estará patente no Museu do Traje, com entradas controladas de acordo com as regras de segurança para a prevenção de infeções por COVID-19.

Depois, a partir das 19h00, as atenções voltam-se para as redes sociais do município onde será transmitido em direto o programa comemorativo «Feira da Serra: 30 anos a inovar a tradição».

Será um programa ao estilo televisivo, transmitido em direto a partir do Museu do Traje, espaço anfitrião das primeiras edições deste certame. Segundo o município, é «um momento de homenagear as raízes da Feira da Serra e de abrir portas a novos projetos que têm vindo a nascer, fruto da resiliência e empreendedorismo dos artesãos e produtores locais». O programa, transmitido em direto, contará com alguns convidados, momentos de gastronomia e animação musical.

Para terminar esta edição especial da Feira, no domingo, dia 1 de agosto, será feita a transmissão do desfile de Moda «São Brás Fashion», que este ano trocou a passerelle da Feira e foi até 50 lojas do concelho «para dar a conhecer o que de melhor existe no comércio local».

Com este programa em formato digital, a Comissão Organizadora da Feira da Serra de São Brás de Alportel procura «manter vivas a chama e a essência deste evento que tanto acalenta o espírito dos são-brasenses».