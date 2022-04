Federação de Ciclismo e Cofidis ensinam a andar de bicicleta em Faro

Federação Portuguesa de Ciclismo com a Cofidis para ensinar pessoas de todas as idades a andar de bicicleta em Faro.

O programa «Pedala com a Cofidis» vai chegar a Faro, no sábado, dia 9 de abril. Esta iniciativa junta a Federação Portuguesa de Ciclismo com a Cofidis para ensinar pessoas de todas as idades a andar de bicicleta

Depois de já ter desenvolvido ações em Setúbal, Cascais e Santo Tirso, o «Pedala com a Cofidis» chega à capital algarvia.

O local escolhido é o Parque de Lazer das Figuras, onde as aulas serão dadas entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 15h00 e as 18h00. A participação é gratuita, mas obriga a inscrição prévia aqui.

Muitas crianças e jovens ainda não sabem andar de bicicleta, o que os impede de se deslocar de bicicleta para a escola.

São muitas as razões que levam as crianças a não saber andar de bicicleta, especialmente nos centros urbanos, e o mesmo se verifica no caso dos adultos que também admitem não ter contacto com esta modalidade, uma tendência que a Cofidis, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, pretende contrariar com o «Pedala com a Cofidis».

«É conhecida a nossa forte ligação com o ciclismo, uma modalidade que transmite valores com os quais nos identificamos totalmente e que consideramos apaixonante. Este tipo de iniciativas permite-nos estimular o espírito desta modalidade enquanto promovemos um estilo de vida mais ativo, saudável e sustentável. Enquanto empresa, cabe-nos esse importante papel de criar um impacto positivo na sociedade e contribuir para o bem-estar e qualidade de vida não só dos nossos colaboradores, mas também da comunidade em geral. Além disso, aprender a andar de bicicleta é uma memória que nunca se esquece e queremos proporcionar essa experiência a todos, crianças e adultos, porque nunca é tarde para aprender», sublinha Margarida Pena, diretora de Experiência Colaborador e Comunicação Interna.

«A Federação Portuguesa de Ciclismo destaca o entusiasmo com que a Cofidis abraça as causas de futuro, designadamente a promoção da atividade física e a dinamização da mobilidade ativa em bicicleta. O Pedala com a Cofidis tem esta dupla função e, por isso, a Federação envolveu-se entusiasticamente com a iniciativa, sendo o parceiro técnico da mesma, contribuindo para que mais e mais pessoas adquiram as competências básicas para pedalarem, tanto em contexto de mobilidade como de lazer e recreio. Estou certo que esta nova parceria com a Cofidis terá o mesmo sucesso de todas as anteriores, até porque estamos a falar de uma marca que, há muitos anos, mantém uma estreita ligação ao ciclismo, fazendo parte da memória coletiva de todos quantos seguem e praticam a modalidade», afirma Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.