FC Ferreiras procura talentos do futebol feminino em treino aberto

Participação não requer pré-inscrição.

A secção de futebol feminino do Futebol Clube de Ferreiras (FCF) vai realizar um treino aberto no próximo dia 10 de agosto, quarta-feira, a partir das 19h00, no Estádio da Nora, com vista à atração de novos talentos, numa iniciativa que não requer pré-inscrição.

Este projeto do clube albufeirense iniciou-se em outubro de 2018, numa vertente não competitiva, estreando-se no Campeonato Nacional Feminino de sub-19 na época 2019/2020.

Apesar dos condicionalismos provocados pela pandemia, o projeto continuou a ser aposta do clube que, na época passada, decidiu dar o salto competitivo e participar na III Divisão Nacional Feminina.

Após ficar pela primeira fase da competição, a equipa participou na Taça Nacional Feminina de Promoção.

Para sustentar esta modalidade, foi criada uma equipa sub-14, que participou no Campeonato Distrital de Infantis de Futebol 7 da Associação de Futebol do Algarve, onde alcançou a fase de Apuramento de Campeão.

Segundo os responsáveis do emblema de Ferreiras, «este é um projeto que começou num sonho e que se foi construindo com passos firmes e sustentados, não deixando de crescer apesar de muitas dificuldades».

O objetivo do clube nesta época é a continuação no Campeonato Nacional da III Divisão e a construção de um plantel júnior (sub-19), sendo certo que «a ambição não ficará por aqui. Queremos continuar a crescer enquanto equipa, mas acima de tudo na concretização de sonhos e na formação biopsicossocial e desportiva das jovens algarvias».