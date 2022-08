FATACIL recebeu mais de 90 mil visitantes nos primeiros cinco dias

Área adicional do recinto garante condições mais espaçosas para os visitantes.

Chegou ao fim a primeira metade da FATACIL 2022 e o balanço efetuado pelo município de Lagoa «não podia ser mais positivo».

O espaço adicional do recinto, agora com mais 8000 metros quadrados, «garante as melhores condições de sempre aos cerca de 700 expositores e aos mais de 90 mil visitantes, nos primeiros cinco dias, que puderam circular espaçadamente e com maior desafogo», enaltece a Câmara Municipal.

Segundo a organização, existe também «uma sensação de conforto reforçada também com a extraordinária evolução da venda online de bilhetes, atingindo nos primeiros cinco dias os mesmos números de ingressos vendidos em bol.pt do que em toda a edição de 2019. O sucesso da venda online diminuiu de forma notória a pressão sobre a bilheteira do recinto e tem permitido rápidos tempos de acesso ao recinto».

A maior enchente desta edição reuniu mais de 20 mil pessoas na terça-feira, dia 23 de agosto, quando «uma verdadeira multidão se juntou» para o concerto de Quim Barreiros «e conseguiu ver o espetáculo – que juntou muitas famílias com jovens e crianças – de forma desafogada e totalmente segura».

A segunda metade da edição deste ano reserva os principais espetáculos equestres, a começar já hoje, quarta-feira, com a presença de Paco Martos (Espanha), e a noite ibérica amanhã, quinta-feira. Estão ainda marcados para estes dias alguns dos concertos mais aguardados, como Tony Carreira, Fernando Daniel, Bárbara Bandeira ou Plutónio.