Fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura disputa-se em VRSA

Vencedores apuram-se para a Fase Final do Concurso Nacional.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA), através da Biblioteca Municipal Vicente Campinas, organiza ainda neste mês de abril a Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura (CNL) da Comunidade Intermunicipal do Algarve.

A competição decorre em formato online, estando as provas escritas agendadas para amanhã, quinta-feira, dia 21 de abril, às 12h00, e as provas orais marcadas para o dia 26 de abril, terça-feira, às 14h00.

A Fase Intermunicipal do CNL destina-se a apurar dois alunos, por cada nível de ensino, para participarem na Fase Final do concurso. A participação está aberta a todos os alunos, de todos os níveis de ensino, apurados pelas Bibliotecas Municipais pertencentes à Comunidade Intermunicipal do Algarve e inscritos no Sistema de Informação do Plano Nacional de Leitura.

Os concorrentes serão repartidos pelos quatro ciclos: Alunos do 1º ciclo do ensino básico (1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade); Alunos do 2º ciclo do ensino básico (5º e 6º anos de escolaridade); Alunos do 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade) e Alunos do ensino secundário (10, 11º e 12º anos de escolaridade).

Esta Fase Intermunicipal é constituída por duas etapas e os procedimentos serão os mesmos para todas as categorias.

A prova escrita será realizada em simultâneo pelas quatro categorias, através da plataforma Google Forms, tendo carácter eliminatório. Em caso de empate, será tido em consideração o tempo de realização da prova e, caso o empate se mantenha, será avaliada a pergunta de desenvolvimento. Serão apurados, para a fase seguinte, os cinco concorrentes de cada nível de ensino que obtenham a melhor classificação, sendo os mesmos denominados «alunos finalistas».

As «provas de palco» serão realizadas através da plataforma Zoom e terão início às 14h30, sendo transmitidas em direto através da página de Facebook do município de VRSA. Serão constituídas por uma prova de leitura expressiva (cada concorrente fará a leitura em voz alta de um dos textos, escolhido de entre os propostos para o seu nível de ensino) e uma prova oral de argumentação (resposta a uma questão aberta, colocada pelo júri, sobre uma leitura selecionada pelo próprio concorrente, com a duração máxima de dois minutos).

Serão apurados para a Fase Final do Concurso Nacional de Leitura os dois concorrentes de cada nível de ensino mais pontuados na prova de «palco».

Programa completo para a Prova Oral – Dia 26 de abril 2022

14h00 – Abertura oficial;

14h15 – Projeção de vídeo sobre o concelho VRSA;

14h30 – Prova do 1º ciclo;

14h55 – Intervalo – sessão de conto;

15h00 – Prova do 2º ciclo;

15h25 – Intervalo – Projeção de vídeo sobre as bibliotecas da BIBAL (Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve);

15h30 – Prova do 3º ciclo;

15h55 – Intervalo – Projeção de vídeo;

16h00 – Prova do secundário;

16h30 – Performance com Andreia Brites;

17h00 – Apresentação dos apurados;

17h20 – Encerramento.