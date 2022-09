Grupo Folclórico de Faro leva o Algarve à Argentina

Grupo Folclórico de Faro é o primeiro coletivo português deste universo cultural a visitar a Argentina.

Ainda os ecos do FolkFaro sovam na cidade, e já o Grupo Folclórico de Faro estava de malas aviadas para, mais uma vez, representar Portugal, desta vez na Argentina, entre os dias 3 e 12 de setembro.

O grupo composto por uma delegação de 39 elementos entre bailadores, tocadores e figurantes foi recebido na Câmara Municipal de La Plata e na residência do embaixador de Portugal em Buenos Aires.

À Casa de Portugal «Virgen de Fatima», de onde surgiu o convite para o coletivo algarvio, cabe a responsabilidade de acolher os elementos nas suas instalações em Villa Ellisa, província de Buenos Aires, tendo como anfitrião o Grupo Etnográfico «Raízes de Portugal».

Do programa de atividades do Grupo Folclórico de Faro, constam diversos espetáculos, entrevistas para a rádio, palestras, workshops de música e dança e convívios com os elementos dos cinco grupos de folclore de luso-descendentes existentes em Buenos Aires.

Além das diversas visitas turísticas e culturais, está também prevista a travessia do rio mais largo do mundo (Rio de La Plata) de Buenos Aires para Colónia del Sacramento, no Uruguai. Esta será uma oportunidade de dançar ainda noutro país, com um espetáculo na Praça Central da cidade de Colónia del Sacramento.

Dos quatro espetáculos principais do Grupo Folclórico de Faro, o mais antigo da região e um dos primeiros no país, durante a sua estada na Argentina, alguns já se encontram com lotação esgotada.

Trata-se de um coletivo que já participou em palcos de folclore de inúmeros festivais internacionais, em países como: Espanha, França, Marrocos, Canadá, EUA, Itália, Brasil, Turquia, Suíça, México, Hungria, República Checa, Chipre, Grécia, Rússia, Eslovénia, Bélgica e Polónia.