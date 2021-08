Forum Algarve já tem um ATM para levantamento de criptomoedas

É o primeiro centro comercial do país a dispor deste serviço.

O Forum Algarve, em Faro, já tem ao dispor dos seus visitantes uma máquina de venda automática de criptomoedas, mais conhecida como Bitcoin ATM, instalada em parceria com a empresa Mind the Coin.

Assim, a partir de agora será possível adquirir instantaneamente criptomoedas no centro comercial gerido pela Multi Portugal. Além de bitcoin, neste novo equipamento, que está localizado junto ao Balcão de Informações, será possível adquirir também as criptomoedas litecoin e monero.

O processo, segundo os responsáveis do Forum Algarve, é simples: «para utilizar o terminal basta ter uma carteira que suporte a moeda virtual que pretende adquirir, apresentar o respetivo código QR, introduzir as notas no equipamento e concluir o processo de compra da criptomoeda pretendida. Um processo rápido e transparente, que torna muito mais fácil o processo de aquisição de ativos virtuais».

O Forum Algarve é, por agora, o único centro comercial do país a disponibilizar este serviço, que «acompanha aquela que é já uma característica que faz parte do ADN do centro: oferecer serviços diferenciadores, sempre com vista ao desenvolvimento do produto e de forma a gerar o maior conforto e conveniência a quem nos visita», refere Sérgio Santos, diretor.

«Ao longo dos anos, o Forum Algarve tem tido uma forte aposta na implementação de serviços inovadores ao nível do customer care, que fazem realmente a diferença para quem nos visita – como o flight information, o serviço de check-in, entre outros – e, por isso, temos as melhores expectativas para este investimento da Mind the Coin, que muito nos orgulha por nos ter elegido como o 1º centro comercial do país a receber este serviço», acrescenta.

Ana Martins, Pedro Guimarães e Fernando Guimarães, da direção da Mind the Coin, declararam ainda que «com esta parceria, prova-se que a gestão do Forum Algarve está à frente no seu tempo e poderá ser precursora de uma tendência a nível nacional, razão pela qual esperamos que seja mais uma de muitas colaborações de qualidade para a nossa empresa».

Ao disponibilizar um terminal de Criptomoedas, o Forum Algarve «permite que em poucos segundos receba as moedas na sua carteira digital e consiga confirmar, de imediato, as transações na respetiva blockchain de uma forma totalmente transparente», concluem os responsáveis.