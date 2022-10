Faro voltou a distinguir alunos de mérito e professores aposentados

O município de Faro voltou a distinguir os alunos de mérito do concelho, bem como os professores aposentados dos dois últimos anos letivos.

A Câmara Municipal de Faro promoveu na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, a cerimónia de entrega dos prémios de mérito aos alunos de excelência e de homenagem aos professores aposentados durante os anos letivos de 2020/21 e 2021/ 22.

A sessão solene teve lugar no Teatro das Figuras e foi presidida por Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.

A cerimónia iniciou-se com o reconhecimento dos docentes aposentados, pelo seu percurso de vida e pelo empenho no desenvolvimento da sua atividade, que contribuiu de forma significativa para a melhoria do ensino no concelho.

Foram assim distinguidos Ana Maria Rodrigues Guita Pinto, António Manuel Martins Caetano, Joaquim Matias Pastagal do Arco, Júlio da Encarnação Cachola, Maria Adelaide Simões de Brito, Maria Armanda Teodoro Ramalho Viegas Mesquita, Maria de Fátima Duarte de Almeida Gil, Esmeralda Maria Neves Martins de Oliveira, Margarida Maria das Chagas Correia da Silva, Maria Edite Rafael Pimenta, Maria Eunice Lérias Ferreira, Maria Nazaré Brito Neves Rocheta Cassiano e Maria Regina Palma Ferreira Nascimento Nunes.

Seguiu-se a entrega das medalhas de mérito aos melhores alunos de cada escola do concelho, nomeadamente no 6.º, 9.º, 12.º ano de escolaridade e cursos profissionais.

Ao todo, foram distinguidos 78 alunos do concelho que se destacaram com a obtenção de resultados escolares de excelência nos vários graus de escolaridade.

Esta cerimónia contou este ano com a sétima edição, depois de uma interrupção devido às restrições impostas pela pandemia, tendo-se juntado as distinções correspondentes aos dois anos letivos.

Para Rogério Bacalhau, «a realização desta cerimónia é de extrema importância para a comunidade escolar do concelho, distinguindo os docentes que se aposentam pelo seu comprometimento com o desenvolvimento educativo do concelho e os jovens estudantes farenses que seguramente terão um percurso académico brilhante e marcarão o futuro do nosso território».