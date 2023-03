Faro volta a viver a procissão do «Enterro do Senhor»

A multissecular procissão do «Enterro do Senhor» volta este ano a Faro, após um interregno de três anos.

Após um interregno de três anos motivado pelos rigores da pandemia de COVID-19, a Santa Casa da Misericórdia de Faro informa a comunidade e toda a população do Algarve, que a edição deste ano da Procissão do Enterro do Senhor irá realizar-se, saindo o cortejo processional para a rua na noite de sexta-feira Santa, 7 de abril.

O préstito partirá da Igreja da Misericórdia pelas 21 horas, percorrendo o seguinte itinerário: Praça D. Francisco Gomes; Rua Dom Francisco; Gomes; Rua Ivens; Praça Ferreira de Almeida (Largo da Palmeira); Rua Lethes, Rua de Portugal; Rua Sacadura Cabral, Largo 25 de Abril, Rua Mouzinho de Albuquerque, Rua João de Deus, Largo dos Combatentes (junto ao tribunal), Rua de Sto. António, Rua D. Francisco Gomes, Praça D. Francisco Gomes, recolhendo posteriormente àquele Templo.

A procissão sai aberta pela matraca, cujo som áspero simboliza as ondas de ódio amontoadas pelos Judeus à volta de Cristo; a certa distância vem o guião ladeado por duas lanternas. Alguns metros desviada, a iniciar as alas, segue a cruz com o lençol pendurado. Entre as alas, transporta-se o «tumbinho» com o Corpo de Cristo, debaixo do pálio. Seguem a procissão, o clero, todo vestido de negro, as entidades oficiais, os representantes de várias instituições e as alas de fiéis e visitantes. No meio seguem os três andores, comportando as imagens de Nossa Senhora das Dores, o apóstolo João e Santa Maria Madalena, os três que permaneceram junto à cruz.

Esta é uma organização da Irmandade da Misericórdia de Faro, com o prestimoso suporte da Câmara Municipal de Faro. A edição deste ano conta também com os apoios, já confirmados, da União das Freguesias de Faro, da Junta de Freguesia de Montenegro, Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro, Moto Clube de Faro, da mediadora de seguros Sabseg, das tintas Barbot, do stand Zacarias e da Casa Verde.

No cortejo participam as autoridades eclesiásticas, civis e militares, as Ordens Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo e Franciscana Secular, os Bombeiros Sapadores e os Voluntários de Faro, o Serviço Municipal de Proteção Civil, os agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas, os grupos dos Escoteiros de Portugal e Associação de Guias de Portugal, entre outras entidades e instituições que nos ajudam nesta organização.

Antes da partida, terá lugar a habitual pregação, sendo orador Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, que presidirá à solenidade. Abrilhantam o cortejo, acuando antes da sua saída e acompanhando-o musicalmente em todo o itinerário, as formações da Associação Filarmónica de Faro e da Sociedade Filarmónica 1.º de Maio, de Lagos.

A organização exorta a Comunidade Farense a participar ativamente nesta manifestação de fé e convida todos os moradores da Baixa de Faro a engalanarem as varandas e janelas ao longo do percurso, colocando colchas e mantas, contribuindo desta forma para embelezar ainda mais este momento e engrandecer esta tão antiga tradição dos farenses e da Capital do Algarve.