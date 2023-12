Faro volta a ser reconhecido como Autarquia Familiarmente Responsável

O município de Faro foi reconhecido pelo quinto ano consecutivo com a bandeira verde de Autarquia Familiarmente Responsável.

O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis distinguiu a Câmara Municipal de Faro e mais 107 municípios portugueses com este galardão, reconhecendo boas práticas no âmbito das políticas familiares e a prossecução de uma política integrada de apoio à família, numa cerimónia que teve lugar no dia 6 de dezembro, em Coimbra.

Este reconhecimento é fruto de um trabalho articulado entre os serviços e empresas municipais, com o inestimável apoio da rede social concelhia e das instituições que a compõem, com o objetivo de servir os farenses e as suas famílias.

Neste contexto, o município tem vindo a implementar uma política social familiarmente responsável em que avultam, entre outras, medidas como a redução do IMI para as famílias numerosas; a aplicação, por parte da Fagar E. M., de uma tarifa familiar para os agregados mais numerosos; a implementação do Cartão ABEM, um programa de acesso gratuito a medicamentos que já chegou a quase 600 munícipes; o sistema municipal de teleassistência que confere mais segurança e conforto às populações mais idosas e geograficamente isoladas; o apoio ao arrendamento ou, ainda, as estruturas criadas para apoiar o envelhecimento ativo da população como a Comissão Municipal de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa de Faro.