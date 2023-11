Faro volta a receber Encontro Regional de Juventude do Algarve

Após cerca de oito anos de interregno, Faro volta a receber, entre os dias 17 e 19 de novembro, um Encontro Regional de Juventude do Algarve.

O Encontro Regional de Juventude do Algarve (EJA) acontece nas instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), e pretende potenciar o envolvimento e a capacitação dos jovens para a construção do futuro da região.

A terceira edição deste evento, que parte da iniciativa do Município de Faro e conta com a participação das autarquias da região, tem este ano lugar nas instalações do Instituto Português do Deporto e Juventude (IPDJ), igualmente parceiro deste encontro, que se tornou um marco na promoção da participação ativa dos jovens na região.

O EJA destaca-se por ser um espaço de encontro, debate e partilha de ideias, no qual os jovens são convidados a desempenhar um papel ativo na construção do futuro do Algarve. Mais do que um evento, o EJA é uma plataforma que fomenta a colaboração intermunicipal e pretende potenciar o envolvimento dos jovens, capacitando-os para serem agentes de mudança positiva na região, uma vez que a participação ativa da juventude é fundamental para moldar um sociedade melhor.

O evento irá oferecer uma ampla gama de atividades, workshops, formações e momentos culturais e lúdicos para os jovens, proporcionando uma plataforma única para o diálogo intergeracional e para o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios que a juventude enfrenta. O programa inclui ainda um seminário para os técnicos municipais da juventude.

Para mais informações sobre o III Encontro Regional de Juventude do Algarve (EJA), estão disponíveis os contactos dos serviços de juventude da Divisão de Promoção do Desporto e Juventude, através do telefone (289 870 843) ou e-mail (juventude@cm-faro.pt).