Faro volta a organizar sessões de cinema para avós e netos

Depois da paragem nas atividades presenciais devido a mais um aumento do impacto da pandemia, a Câmara Municipal de Faro, através do seu Gabinete de Apoio ao Idoso, volta a organizar mais sessões de cinema.

Assim, nos dias 8 e 9 de setembro acontecerá a exibição do filme «Carlos do Carmo – Um Homem do Mundo», destinada aos seniores do concelho, enquanto no dia 10 de setembro será a vez do filme «D’artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme» destinado aos avós e netos (seis ou mais anos) de Faro, numa iniciativa intitulada «Vamos ao Cinema!».

As sessões decorrem às 10h00, no Fórum Algarve, estando acauteladas todas as orientações sanitárias da DGS. Serão apenas 80 os lugares ocupados numa sala com capacidade para 310.

Esta será mais uma iniciativa do Programa Faro Sénior que desenvolve diversas atividades de âmbito social, recreativo, cultural e promoção da saúde com os seniores farenses, inseridas numa estratégia do município para dinamizar atividades regulares junto desta população, promovendo o convívio e o combate à solidão.

Apesar da entrada gratuita, é necessário efetuar uma inscrição através do Gabinete de Apoio ao Idoso do Município de Faro, localizado na Praça José Afonso, 1, em Faro. Também é possível realizar o ato por e-mail ou através do telefone 289 870 869, bem como nas Juntas de Freguesia do concelho de Faro.