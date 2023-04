Faro volta a mostrar que tem uma «Baixa Criativa»

A segunda edição do «Baixa Criativa», iniciativa que tem por objetivo a configuração de novas experiências de lazer, realiza-se no sábado, dia 29 de abril.

O programa inclui arte urbana, às 10h30, com a pintura de caixa de eletricidade pelo artista farense Xavier Franck, que irá explorar o tema da calçada da Rua de Santo António.

Nas montras do comércio irá decorrer a exposição de ilustração Nova coleção Primavera, Verão!», uma iniciativa integrada no PELE – Percurso Artístico Faro, organizado pelo Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

Pelas 12h00, na Rua de Santo António, terá lugar o projeto «Ilha Fria – Três Milénios de Poesia Algarvia» de Arsénio Martins, um recital de poesia acompanhado à guitarra.

Durante a tarde, às 16h00, em parceria com o Open Studios Faro é inaugurado, na Travessa do Bouzela, um painel de azulejos da autoria da ilustradora Mariana, a miserável, que neste trabalho se inspirou nas representações culturais do Algarve.

A encerrar o programa, às 17h00, na galeria Gama Rama (Rua do Prior), decorre o Espúria, um evento que junta poesia, música e conversas com escritores e onde será apresentada a mais recente publicação do projeto.

A iniciativa «Baixa Criativa» é uma organização da Associação do Comércio da Baixa, com o apoio do município de Faro e da União das Freguesias de Faro e a parceria da Associação Nacional de Designers, da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, da Associação Cultural Na Mouche (Open Studios Faro) e da galeria Gama Rama.