Faro volta a celebra o Dia da Proteção Civil com exposição de meios e agentes, dia 2 de março, no Jardim Manuel Bivar.

Exposição de meios e agentes de Proteção Civil, que inclui ainda ações de sensibilização ou rastreios, vai ter lutar na quarta-feira, dia 2 de março, no Jardim Manuel Bivar, entre as 09h00 e as 18h00

O Dia da Proteção Civil, que se celebra internacionalmente no dia 1 de março, vai voltar a ser assinalado em Faro na próxima quarta-feira, dia 2 de março, com uma exposição de meios e recursos dos agentes de Proteção Civil. A mostra terá lugar no Jardim Manuel Bívar entre as 09h00 e as 18h00.

O programa do evento inclui visitas ao veículo de planeamento, comando e comunicações (VPCC) da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), demonstração de binómios cinotécnicos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), instalação de posto médico avançado da Cruz Vermelha Portuguesa, jogos didáticos ou uma exposição de meios de combate a incêndios dos corpos de bombeiros e GNR. Serão ainda feitas medições de tensão arterial, colesterol e glicémia à população, bem como ações de sensibilização ou apresentação dos cursos de técnico de proteção civil e de técnico de salvamento aquático da Escola Secundária Pinheiro e Rosa. Serão ainda expostos os trabalhos realizados pelos alunos do 4º ano das escolas do concelho para o concurso da mascote da Proteção Civil de Faro.

Esta data visa sensibilizar para a importância da proteção civil, na salvaguarda da vida humana, da propriedade, do património cultural e ambiental face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes. A data visa também prestar tributo aos agentes de proteção civil e promover a reflexão e diálogo em torno dos riscos a que populações e territórios estão sujeitos. Este ano, o tema do Dia Internacional da Proteção Civil é a “Defesa civil e gestão de populações deslocadas perante desastres e crises e o papel dos voluntários e o combate às pandemias”.

Ao todo, estão envolvidos neste evento a ANEPC, PSP, GNR, Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro, Corpo de Bombeiros de Faro – Cruz Lusa, Serviço Municipal de Proteção Civil, Cruz Vermelha Portuguesa, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Universidade do Algarve (UAlg), Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Corpo Nacional de Escutas, Guias de Portugal, Exército Português e Autoridade Marítima Nacional.