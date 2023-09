Faro vai concluir empreitada da Avenida Aníbal Sousa Guerreiro

A Avenida Aníbal Sousa Guerreiro está mais perto de ficar concluída depois da assinatura do auto de consignação da empreitada de conclusão.

O Dia do Município de Faro, quinta-feira, 7 de setembro, ficou também marcado pela assinatura do auto de consignação da empreitada de conclusão da nova Avenida Aníbal Sousa Guerreiro, que vai ligar a Avenida Mário Lyster Franco e a Avenida 25 de Abril.

A empreitada foi adjudicada ao agrupamento de empresas Sociedade José de Sousa Barra & Filhos, Lda e Rolear.On – Soluções de Engenharia, S.A. por um valor global de 2.179.517,21 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

No seguimento desta formalidade, será agora possível iniciar a construção deste novo troço, concluindo assim os trabalhos desta avenida, que agora dará continuidade à Avenida Mário Lyster Franco, cuja designação o projeto deste troço também assumia até ao momento.

«Esta intervenção vai garantir uma melhoria significativa das acessibilidades e fluidez nas vias de comunicação da cidade e que se integra no grande projeto municipal de ligação rodoviária exterior, designada por 3.ª Circular», de acordo com a Câmara Municipal de Faro.

Na mesma ocasião, foi igualmente inaugurada a placa toponímica da nova Avenida Aníbal Sousa Guerreiro (nascido em 1932 e falecido em 2023).

Dirigente e benemérito social e desportivo, Aníbal Guerreiro foi administrador do Grupo Aníbal Guerreiro, que detém, entre outras empresas, a FIAAL e a Pontautos. Ocupou cargos diretivos em diversas instituições, nomeadamente no Sporting Clube Farense (onde foi sócio n.º 1), na Sociedade Columbófila de Faro, modalidade onde alcançou resultados de grande relevo a nível nacional e internacional, e ainda na Casa dos Rapazes.

O gosto pelo futebol levou-o a dedicar-se, igualmente, à Associação de Futebol do Algarve (AFA), instituição a que imprimiu «um espírito inovador e concretizador».

«Ao longo da sua vida, Aníbal Guerreiro colocou os seus talentos e recursos ao serviço da comunidade, personificando o retrato do perfeito desportista, com sentido de responsabilidade e permanente vontade de melhorar e colaborar com as instituições farenses», diz a autarquia.

Em 2008, o município de Faro distinguiu-o com a Medalha da Cidade – Grau Ouro.